In parkende Autos geprallt

Nr. 1740

Ein Autofahrer prallte gestern Abend in Gesundbrunnen mit einem Wagen in mehrere geparkte Fahrzeuge. Gegen 22 Uhr befand sich eine Besatzung eines Funkwagens in der Schwedenstraße im Einsatz, als ein aus Richtung Koloniestraße heranfahrender Opel nach rechts von der Fahrbahn abkam, nacheinander in geparkte Autos prallte, sich anschließend um die eigene Achse drehte und entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stehen blieb. Die Einsatzkräfte hielten die beiden Insassen im Alter von 20 und 21 Jahren an und stellten deren Identitäten fest. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 21-jährige Autofahrer nicht vorweisen. Im Fahrzeug und in der Bekleidung der beiden Tatverdächtigen fanden die Polizisten, nach einer Durchsuchungsanordnung der Staatsanwaltschaft, mehrere gefälschte Rezepte und Medikamente sowie geringe Mengen Haschisch und beschlagnahmten diese. Ebenso das Fahrzeug. In der Wohnung des 21-Jährigen fanden Einsatzkräfte weitere Rezepte sowie ein verbotenes Messer. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden mutmaßlichen Rechtsbrecher ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Die Ermittlungen, insbesondere zum Abkommen von der Fahrbahn, dauern an.