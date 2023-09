Mit Luftdruckgewehr in den Innenhof geschossen

Nr. 1739

Kräfte des Spezialeinsatzkommandos nahmen gestern Abend einen Mann in Prenzlauer Berg fest. Dem 52-Jährigen wird vorgeworfen, kurz nach 18 Uhr mit einem Luftdruckgewehr auf eine 20-Jährige im Innenhof eines Wohngebäudes an der Prenzlauer Allee Ecke Wichertstraße geschossen zu haben. Die junge Frau erlitt dabei eine Schwellung am Hinterkopf. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde auch bekannt, dass sich die 20-Jährige bereits gegen 14.30 Uhr im Innenhof aufgehalten hatte, plötzlich Schmerzen am Oberschenkel verspürte und kurz darauf ein Hämatom feststellte. Dies konnte sie sich jedoch am Nachmittag noch nicht erklären. Eine medizinische Versorgung benötigte sie zunächst nicht.

Nach dem Einholen mehrerer Zeugenaussagen, der Alarmierung des Spezialeinsatzkommandos und einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung wurde die zwischenzeitlich lokalisierte Wohnung in der vierten Etage gewaltsam geöffnet, der Verdächtige überwältigt und festgenommen. Dabei erlitt er eine Platzwunde an der Stirn sowie eine Prellung an der Brust. Zudem verlor er kurzzeitig das Bewusstsein. Rettungskräfte versorgten ihn in der Wohnung und brachten ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt, da eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von knapp drei Promille ergab. Anschließend konnte der 52-Jährige nach Hause. Dort beschlagnahmten die Einsatzkräfte die Waffe sowie dazugehörige Munition. Der Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.