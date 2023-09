Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt – Beteiligter flüchtet

Nr. 1705

Gestern Mittag kam es in Alt-Treptow zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer, bei dem sich ein Beteiligter verletzte und der andere vom Unfallort flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein 73-Jähriger mit seinem Rad gegen 12.35 Uhr bei Grün einen Fußgängerüberweg auf der Elsenstraße in Richtung Beermannstraße. Ein von links kommender anderer Radfahrer, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Elsenstraße in Richtung Kiefholzstraße unterwegs gewesen sein soll, missachtete offenbar eine rote Ampel. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Vorderräder. Der 73-Jährige stürzte und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Der unbekannte andere Radfahrer soll sich kurz umgeschaut und anschließend seinen Weg fortgesetzt haben. Die von Zeugen alarmierten Einsatzkräfte brachten den 73-Jährigen mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).