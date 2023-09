Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung untergebracht

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1704

Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde Samstagabend in Friedrichshain wegen des Verdachts eines Ladendiebstahls festgenommen. Als sich der Mann in dem Supermarkt in der Frankfurter Allee gegen 18 Uhr nicht ausweisen konnte, nahmen die Polizeibeamten ihn zur Feststellung seiner Personalien mit zum Polizeiabschnitt 51. Im Zuge der Ermittlungen erkannten die Polizeikräfte den Tatverdächtigen im Zusammenhang einer gefährlichen Körperverletzung vom 13. September 2023 wieder und führten ihn einem Haftrichter vor. Wegen der dringenden Annahme, dass der Beschuldigte die ihm vorgeworfene Tat der gefährlichen Körperverletzung im Zustand der Schuldunfähigkeit beging, erging gegen ihn gestern Mittag die Anordnung der einstweiligen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Erstmeldung Nr. 1662 vom 14. September 2023: Gefährliche Körperverletzung durch Stichverletzungen

Gestern Abend erlitt ein Mann in Hellersdorf nach einer Auseinandersetzung mehrere Stichverletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen bepöbelte ein Unbekannter gegen 19 Uhr diverse Fahrgäste in der U-Bahn der Linie U5 in Richtung Hönow. Kurz vor Eintreffen an der nächsten Station Wuhletal bat ein 26-Jähriger durch Gestikulieren den Pöbler um Ruhe, woraufhin dieser mit einem Messer auf den jungen Mann zuging und mehrfach zustach. Am Bahnhof Wuhletal konnte der Angreifer unerkannt flüchten. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik, wo er sofort operiert wurde. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) ermittelt.