Nr. 1703

In der vergangenen Nacht wurde in Lichtenberg ein Raser festgenommen, der berauscht und ohne Führerschein unterwegs war. Eine Polizeistreife war gegen 23.50 Uhr in der Frankfurter Allee auf den 20-jährigen Fahrer des Mercedes Kombi aufmerksam geworden, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lichtenberger Brücke fuhr und mehrfach ohne zu blinken die Fahrspur wechselte. Die Einsatzkräfte verfolgten den jungen Mann mit Blaulicht und Martinshorn über die Straße Alt-Friedrichsfelde und die Rosenfelder Straße bis in die Archenholdstraße, wo der Fahrer kurz anhielt und zwei Unbekannte ausstiegen ließ, die in unbekannte Richtung flüchteten. Anschließend fuhr der 20-Jährige mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h weiter über die Rummelsburger Straße und die Alfred-Kowalke-Straße in Richtung Am Tierpark, wobei er mehrfach die Vorfahrtsregeln und eine rote Ampel missachtete. In der Köpitzer Straße konnten die Einsatzkräfte den Fahrer schließlich stoppen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und des Wagens fanden die Beamten Betäubungsmittel und stellten fest, dass der 22-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Er gab zu, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Die Einsatzkräfte brachten den jungen Mann in einen Gewahrsam, wo er sich unter anderem auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß. Das Auto wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).