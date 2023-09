Schlägerei auf dem Fußballplatz

Nr. 1697

Heute Mittag kam es in Britz zu einer Auseinandersetzung zwischen Angehörigen zweier Fußballmannschaften. Gegen 12 Uhr wurde die Polizei zu einem Sportplatz am Buckower Damm alarmiert. Dort sollen bei einem Fußballspiel mehrere Sportler zunächst verbal in Konflikt geraten und später handgreiflich geworden sein. Als ein 38-jähriger Trainer eingriff, soll er mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Anschließend wurde er zu Boden gerissen und weiter geschlagen und getreten. Auch seine gleichaltrige Lebensgefährtin, die dem Mann zu Hilfe kommen wollte, soll am Hals gegriffen und weggedrückt worden sein. Keine der beteiligten Personen bestand im Anschluss auf eine medizinische Behandlung durch Rettungskräfte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entfernten sich alle Beteiligten vom Ort, die minderjährigen Spieler wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.