Fahrerflucht nach mutmaßlichem verbotenen Autorennen - Zwei verletzte Unbeteiligte

Nr. 1696

In der vergangenen Nacht kam es nach einem mutmaßlichen verbotenen Autorennen in Haselhorst zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der bislang unbekannte Fahrer eines VW Passat gegen 1.50 Uhr deutlich schneller als erlaubt die Nonnendammallee in Richtung Siemensdamm befahren haben, einem Seat folgend. Beim Versuch, nach links in die Paulsternstraße einzubiegen, verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und prallte mit einem Mercedes und einem Toyota zusammen, die auf der Nonnendammallee in Richtung Juliusturm unterwegs waren und an einer roten Ampel warteten. Der Unbekannte soll anschließend sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes zum Stehen gebracht und sich vom Ort entfernt haben. Die 39-jährige Fahrerin des haltenden Mercedes und ihre 35-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Aufprall an Armen und Beinen und klagten über Kopf- und Nackenschmerzen. Sie kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 27 Jahre alte Fahrer des Toyota blieb unverletzt. Die von Zeugen alarmierten Einsatzkräfte konnten den Fahrer des zweiten mutmaßlich an dem Rennen beteiligten Wagens, des Seats, ausfindig machen. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem 22-Jährigen einen Wert von zirka 0,8 Promille. Zudem fanden die Einsatzkräfte in seinem Wagen mutmaßliche Betäubungsmittel. Er wurde festgenommen, kam aber nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen im Gewahrsam wieder auf freien Fuß. Nach dem flüchtigen Fahrer des Passat fahndet ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West), das auch die weiteren Ermittlungen führt.