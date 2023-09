Versuchter Raubüberfall auf Supermarkt

Nr. 1693

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei wegen des Verdachts eines Überfalls auf einen Supermarkt nach Niederschönhausen alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter maskierter Mann gegen 22.25 Uhr, als der Supermarkt in der Provinzstraße bereits geschlossen war, an zwei vor der Eingangstür stehende 28 und 66 Jahre alte Angestellte herangetreten sein, den Jüngeren mit Reizgas besprüht und ihn aufgefordert haben, den Laden wieder zu öffnen. Der Angestellte soll dieser Forderung nachgekommen sein und dem Tatverdächtigen im Supermarkt den Inhalt des Tresors zusammengepackt haben. Dabei soll der Unbekannte ihn erneut mit Reizgas besprüht haben, anschließend jedoch ohne die Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die 66-jährige Angestellte hatte sich währenddessen in Sicherheit gebracht und eine Passantin gebeten, die Polizei zu alarmieren. Der 28-Jährige zog sich Atemwegsreizungen und Augenverletzungen zu und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).