Kind angefahren

Nr. 1692

Gestern Nachmittag kam es in Marienfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 88-Jähriger gegen 17.15 Uhr mit seinem Auto im Tirschenreuther Ring unterwegs in Richtung Wiesauer Straße, als der Elfjährige auf der Höhe des Parkeingangs Marienparkweg unvermittelt mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren sein soll. Der Mann erfasste mit seinem Wagen das Kind, wobei dieses zunächst auf die Front des Autos geprallt und dann zu Boden gegangen sein soll. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Kleinen in ein Krankenhaus, wo er mit Verletzungen, unter anderem am Kopf und an einem Bein, stationär behandelt wird. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.