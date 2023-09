Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Tram notoperiert

Nr. 1691

Gestern Nachmittag zog sich eine Fußgängerin beim Überqueren von Straßenbahngleisen in Lichtenberg lebensgefährliche Verletzungen zu. Die 20-Jährige soll gegen 14.35 Uhr den Fußweg über ein Gleisbett zur Straßenbahnhaltestelle Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge überquert haben, ohne auf den Tramverkehr zu achten. Da sie Kopfhörer trug, nahm sie offenbar eine von links herannahende Straßenbahn der Linie M 8 in Fahrtrichtung Ahrensfelde nicht wahr. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Tram die junge Frau frontal erfasst, mehrere Meter mitgeschleift und ins Gleisbett geschleudert haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 20-Jährige mit lebensgefährlichen Kopf- und Oberkörperverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Der 54-jährige Straßenbahnfahrer kam mit einem schweren Schock ins Krankenhaus, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Unfallort war bis etwa 21.25 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.