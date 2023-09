Festnahme nach Messerattacke

Nr. 1690

Zu einem Messerangriff, der sich in der Nacht zum Sonnabend in Schöneberg ereignet hatte, ist der mutmaßliche Tatverdächtige festgenommen worden und soll heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Gegen 2.45 Uhr war die Polizei zunächst zu einer verletzten Person am S-Bahnhof Schöneberg alarmiert worden. Dort entdeckten die Einsatzkräfte einen 22-Jährigen, der mehrere Stichwunden aufwies. Ebenfalls angeforderte Rettungskräfte brachten den Mann zur intensivmedizinischen Versorgung in eine Klinik. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht mehr bestehen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen, sei der Verletzte zuvor mit einem Mann in einer Sportsbar in der Dominicusstraße in Streit geraten. Mutmaßlich kam es anschließend, nachdem beide die Bar verlassen hatten, zu einer Attacke auf den 22-Jährigen.

Gestern meldete sich im Laufe des Tages ein 20-Jähriger bei einer Wache der Bundespolizei und gab an, der Täter zu sein. Aufgrund einer Kopfplatzwunde, deren Herkunft noch geklärt werden muss, kam er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wurde anschließend festgenommen und der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) überstellt, welche die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts übernommen hat.