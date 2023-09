Verdacht der Brandstiftung an Wohnmobil

Nr. 1689

In der vergangenen Nacht brannte in Lichtenberg ein Wohnmobil. Gegen 23 Uhr alarmierte ein Passant Polizei und Feuerwehr, nachdem er das Feuer in der Buchberger Straße bemerkt hatte. Die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten den Vollbrand löschen, dennoch wurden durch das Feuer zwei weitere Fahrzeuge in der Nähe beschädigt. Für die Löscharbeiten war die Buchberger Straße von 23 Uhr bis etwa 0.15 Uhr zwischen der Schulze-Boysen-Straße und der Coppistraße gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.