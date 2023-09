Mann mit Messer attackiert

Nr. 1685

In der vergangenen Nacht kam es in Haselhorst zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 46-jähriger Mann soll gegen 3.30 Uhr mit zwei unbekannten Tatverdächtigen in der Gartenfelder Straße Ecke Simonring aneinandergeraten sein. Einer der Männer versetzte ihm in der Folge einen Faustschlag gegen den Kopf, so dass er zu Boden stürzte. Als er sich wieder aufzurichten versuchte, bemerkte der Angegriffene eine blutende Stichverletzung in seinem Oberbauch. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.