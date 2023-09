Seniorin von Tram erfasst und verletzt

Nr. 1684

Gestern Nachmittag wurde eine Seniorin in Friedrichshain bei einem Verkehrsunfall mit einer Tram verletzt. Ersten Erkenntnissen und Aussagen zufolge soll die 91-Jährige gegen 16.50 Uhr die Landsberger Allee durch den stehenden Autoverkehr hindurch überquert haben, da die Ampel für die Autofahrer Rot abstrahlte. Als sie den Bordstein des Gleisbetts betrat, wurde sie von der von links kommenden Straßenbahn der Linie 8, die in Richtung Ahrensfelde unterwegs war, erfasst. Durch den Aufprall wurde die Seniorin zurück auf die Fahrbahn, gegen ein stehendes Fahrzeug geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 59 Jahre alte Triebwagenführer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und musste seinen Dienst vorzeitig beenden. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Landsberger Allee zwischen Friedenstraße und Matthiasstraße von ca. 17 Uhr bis 19.30 Uhr in Richtung Ahrensfelde gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat Polizeidirektion 5 (City).