Senior bei Unfall mit Tram verletzt

Nr. 1681

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Lichtenberg alarmiert. Nach ersten Informationen soll ein 85-jähriger Fußgänger gegen 23.40 Uhr versucht haben, die Landsberger Allee bei für ihn roter Ampel in Richtung Zechliner Straße zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß mit einer Tram der Linie M 6/7. Der Senior erlitt bei der Kollision innere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin der Tram erlitt einen Schock. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).