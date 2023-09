Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1680

Heute Morgen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Niederschönhausen diverse Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Nach den bisherigen Erkenntnissen war er gegen 6.45 Uhr in der Hermann-Hesse-Straße in Richtung Pastor-Niemöller-Platz unterwegs. An der Ecke Heinrich-Mann-Straße fuhr ein Lastwagen in die Kreuzung ein, den ein 49-Jähriger steuerte. Bei der Kollision beider Fahrzeuge stürzte der 66-jährige Kradfahrer auf die Fahrbahn und zog sich eine Platzwunde im Gesicht, eine Verletzung an der Lunge sowie eine Wirbelfraktur zu. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle kam er ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen. (md)