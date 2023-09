Trickdiebe auf frischer Tat ertappt

Nr. 1679

Gestern Nachmittag gelang es Einsatzkräften, zwei vermeintliche Trickdiebe in Charlottenburg auf frischer Tat zu ertappen. Gegen 14 Uhr beobachteten sie eine 31-jährige Tatverdächtige gemeinsam mit ihrem 53-jährigen Komplizen dabei, als sie sich Zugang zu einem Wohnhaus in der Neuen Christstraße verschafften. Anschließend habe sich die Frau gegenüber einem Wohnungsinhaber als Nachbarin ausgegeben, die sich versehentlich aus ihrer Wohnung ausgesperrt habe und nun Geld brauche. Nach der Tat flüchteten die beiden Tatverdächtigen in Richtung Klausenerplatz, wo sie von den Polizeikräften gestellt und festgenommen werden konnten. Das erbeutete Geld konnte in voller Höhe sichergestellt werden. Im Rahmen der andauernden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes führt, werden auch Verbindungen zu ähnlich gelagerten Fällen in anderen Bundesländern geprüft.