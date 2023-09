Mann homophob beleidigt und geschlagen

Nr. 1678

Heute früh soll ein Mann in Kreuzberg homophob beleidigt sowie angegriffen worden sein. Nach ersten Erkenntnissen beschimpfte eine offenbar alkoholisierte 31-Jährige gegen 6.20 Uhr den 27-Jährigen zunächst in einer U-Bahn der Linie U8 sowie kurz darauf auf dem Bahnsteig am U-Bahnhof Kottbusser Tor lautstark homophob und schlug ihm ein Mobiltelefon an den Kopf. Hinzugekommene Sicherheitsmitarbeitende der Berliner Verkehrsbetriebe alarmierten die Einsatzkräfte. Auch in Anwesenheit der Polizei pöbelte die Frau weiter und bespuckte den 27-Jährigen. Bei der anschließenden Festnahme leistete sie Widerstand und griff die Einsatzkräfte an, wobei jedoch niemand verletzt wurde. Der durch den Schlag verletzte 27-Jährige zog sich eine Kopfplatzwunde zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurde. Das Ermittlungsverfahren führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.