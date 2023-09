Festnahme nach Drogenhandel

Nr. 1675

Gestern Nachmittag gelang Fahndern eines Polizeiabschnitts, vier mutmaßliche Drogenhändler in Kreuzberg festzunehmen. Die Männer im Alter von 47, 40, 25 und 22 Jahren konnten von den Einsatzkräften zunächst ab etwa 14 Uhr dabei beobachtet werden, wie sie mehrere mutmaßliche Kundenkontakte hatten und dabei ein Wohnhaus an der Halleschen Straße immer wieder betraten und verließen. Nachdem die Kräfte längere Zeit das rege Treiben rund um die Örtlichkeit beobachtet hatten und den Männern bei der Handelstätigkeit, zu der sie zwei Fahrzeuge nutzten, gefolgt waren, wurde gegen 17.30 Uhr eine Durchsuchung der vermeintlichen Bunkerwohnung richterlich angeordnet. Dabei konnten über zwei Kilogramm kokainsuspekter Substanz, weitere zwei Kilogramm mutmaßliches Marihuana, fünf Mobiltelefone, ein Springmesser sowie ein mittlerer, fünfstelliger Geldbetrag aufgefunden werden. Ferner wurden Schlüssel zu einer Box in einem Lagerhaus an der Karl-Marx-Straße entdeckt, in welcher zwei weitere Kilogramm vermeintliches Kokain gelagert wurden. Die Tatverdächtigen wurden nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung für ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat, eingeliefert.