Festnahme nach mutmaßlichem versuchten Diebstahl

Nr. 1672

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Mittag in Mitte zwei Männer nach einem mutmaßlichen Diebstahlsversuch fest. Ein 36-Jähriger soll in seinem in der Veteranenstraße geparkten Transporter gegen 13.30 Uhr einen 26-jährigen Mann bemerkt haben, der sich unter dem Lenkrad zu schaffen machte. Nach bisherigen Erkenntnissen überwältigte der 36-Jährige dann den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der von einer Zeugin alarmierten Einsatzkräfte fest. Ein 17-jähriger mutmaßlicher Komplize des Tatverdächtigen soll den 36-Jährigen dabei mit Fäusten geschlagen und getreten haben. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 26-jährigen Tatverdächtigen, der sich leichte Verletzungen zugezogen hatte, ambulant am Ort. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen fest und überstellten sie der Kriminalpolizei. Die Ermittlungen dauern an.