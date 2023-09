Motorradfahrer und Radfahrer stoßen zusammen

Nr. 1671

Gestern Nachmittag zogen sich ein Radfahrer und ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Marzahn Verletzungen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 65-jährige Radfahrer gegen 17.15 Uhr unvermittelt die Fahrbahn der Märkischen Allee aus Richtung Helene-Weigel-Platz kommend überquert haben. Dabei übersah er offenbar den 29-Jährigen, der mit seinem Motorrad auf der Märkischen Allee in Richtung Landsberger Allee unterwegs war. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß, wobei sich sowohl der Radfahrer als auch der Motorradfahrer Verletzungen zuzogen. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide in Krankenhäuser. Der Radfahrer verblieb mit mehreren Knochenbrüchen zur stationären Behandlung, der Motorradfahrer erlitt nur leichte Verletzungen und konnte ambulant versorgt werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.