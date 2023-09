Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Nr. 1670

Gestern Morgen kam es in Weißensee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 46-Jähriger gegen 8.20 Uhr mit einem Lastwagen die Berliner Allee in Richtung Ostseestraße. An der Kreuzung Berliner Allee Ecke Lehderstraße soll er die neben ihm fahrende 33 Jahre alte Radfahrerin angefahren haben, die dadurch stürzte und sich unter anderem mehrere Knochenbrüche und innere Verletzungen zuzog. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lastwagens, der den Zusammenstoß offenbar nicht bemerkt hatte, entfernte sich vom Unfallort, konnte aber ausfindig gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.