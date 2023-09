Mann bei Auseinandersetzung durch Messerstich verletzt

Nr. 1669

Gestern Nachmittag zog sich ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Marzahn eine Stichwunde zu. Die Polizei wurde gegen 15.30 Uhr zum S-Bahnhof Marzahn in der Märkischen Allee gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 32-Jähriger und seine 41-jährige Begleiterin zunächst in einer Straßenbahn der Linie M6 in Richtung Hellersdorf mit drei offenbar alkoholisierten Männern in Streit geraten sein. Nachdem der Tramfahrer den Streitenden die Weiterfahrt untersagt hatte, sollen sie ihre Auseinandersetzung am Vorplatz eines Freizeitzentrums am Bahnhof Marzahn fortgesetzt haben. Einer der Männer soll schließlich ein Messer in den Oberkörper des 32-Jährigen gestoßen haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der unbekannte Angreifer soll in Richtung eines Einkaufszentrums geflüchtet sein. Auch seine 22 und 39 Jahre alten Begleiter flohen zunächst, konnten aber durch den Hinweis eines Zeugen von den Einsatzkräften wenig später in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Am Ort durchgeführte Atemalkoholkontrollen ergaben Werte von rund 1,6 und 1,8 Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in einem Gewahrsam kamen der 22-Jährige und der 39-Jährige wieder auf freien Fuß. Die 41-Jährige blieb unverletzt. Die Suche nach dem dritten Tatverdächtigen und die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.