Mutmaßlicher Kokstaxifahrer festgenommen

Nr. 1666

Gestern Vormittag wurde in Rudow ein Mann wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis und weiteren Betäubungsmitteln festgenommen. Am Zwickauer Damm fiel Einsatzkräften gegen 11 Uhr ein Autofahrer auf, der am Steuer telefonierte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten sie im Auto einen starken Geruch nach Betäubungsmitteln. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen und seines Wagens fanden die Beamten Cannabis, Ecstasy-Tabletten und weitere Betäubungsmittel sowie Geld. Auch bei der anschließenden Durchsuchung an der Wohnanschrift des Mannes stellten die Einsatzkräfte Betäubungsmittel und einen Geldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich sicher. Der Tatverdächtige kam in einen Gewahrsam und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die Ermittlungen.