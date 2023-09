Räuberische Erpressung - Wer kennt die Abgebildeten?

Nr. 1665

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung von zwei Tatverdächtigen nach einer räuberischen Erpressung. Die beiden stehen im Verdacht, am Samstag, den 7. Januar 2023, zwischen 16.30 und 16.50 Uhr, in der Freienwalder Straße in Alt-Hohenschönhausen einem Jugendlichen mit körperlicher Gewalt und dem Einsatz eines Hundes gedroht zu haben, um unter anderem sein Telefon zu erbeuten.

Die Tatverdächtigen verfolgten den Jugendlichen dazu von der Tram-Haltestelle Freienwalder Straße bis zum Tatort und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Personen geben?

Wer hat die abgebildeten Personen vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das zuständige Jugendkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße 55 in Plänterwald unter der Telefonnummer (030) 4664-373315 entgegen. Außerdem können Hinweise an den Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion 3 unter der Telefonnummer (030) 4664-371100, per E-Mail , an die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.