Mehrere Personen mit Stichverletzungen

Nr. 1663

Rettungskräfte alarmierten gestern Abend die Polizei zu einem Krankenhaus in Friedrichshain. Am Ort teilten sie mit, dass gegen 20.30 Uhr mehrere Personen selbstständig die Rettungsstelle aufsuchten, die Stichverletzungen verschiedener Art aufwiesen. Im Rahmen der Befragungen stellte sich heraus, dass sich zuvor auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt an der Landsberger Allee eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern ereignet hatte. Dabei erlitt ein 22-Jähriger eine Stichverletzung in einem Arm sowie zwei 27-Jährige Stichverletzungen am Oberkörper. Alle drei wurden stationär aufgenommen. Einer der beiden 27-Jährigen musste notoperiert werden. Ein 28-Jähriger, der den Erkenntnissen zufolge ebenfalls an der Auseinandersetzung teilnahm, erlitt eine Kopfverletzung. Er wurde ambulant behandelt. Am später festgestellten Tatort konnten die Einsatzkräfte Spuren und ein Messer sicherstellen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und zum Hintergrund der Auseinandersetzung übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).