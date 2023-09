Dreijähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1661

Gestern Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Friedrichshain, bei dem sich ein Kleinkind Verletzungen zuzog. Der Dreijährige soll gegen 9.30 Uhr unvermittelt hinter einem haltenden Linienbus auf die Fahrbahn der Straße Alt-Stralau gerannt sein. Eine 45-jährige Autofahrerin, die die Straße in Richtung Elsenbrücke befuhr, hat zwar nach bisherigen Erkenntnissen die Höchstgeschwindigkeit eingehalten, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Junge soll zunächst mit der Motorhaube kollidiert und dann auf der Fahrbahn aufgeschlagen sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten das am Kopf verletzte Kind in ein Krankenhaus, in dem es stationär zur Beobachtung über Nacht aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.