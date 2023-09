Übergriff auf BVG-Mitarbeiter

Nr. 1659

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen einer Körperverletzung nach Spandau alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Kontrolleure im Auftrag der Berliner Verkehrsbetriebe gegen 12 Uhr an einer Bushaltestelle am Altstädter Ring versucht haben, die Fahrkarten einer 20-Jährigen und ihres 19-jährigen Bruders zu kontrollieren. Die Frau habe sich geweigert und telefonisch ihren 24-jährigen Freund alarmiert, der wenig später gemeinsam mit seinem 20-jährigen Bruder in einem Auto eintraf. In der Folge sollen die beiden Männer mehrfach auf einen ebenfalls 24-jährigen Kontrolleur eingeschlagen und ihn bedroht haben. Der Attackierte kam anschließend in ein Krankenhaus und konnte nach einer ambulanten Behandlung entlassen werden. Die anderen Beteiligten konnten nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung ihren Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).