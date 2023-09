Wasserschutzpolizei nimmt alkoholisierten Bootsführer fest

Nr. 1657

In der vergangenen Nacht kam es in Niederschöneweide zu einem Einsatz der Wasserschutzpolizei, als ein alkoholisierter Mann mit einem Schlauchboot unterwegs war. Gegen 22.30 Uhr setzte ein Passant einen Notruf ab, nachdem er auf der Spree-Oder-Wasserstraße in Höhe der Treskowbrücke den lauthals pöbelnden, offenbar alkoholisierten 35 Jahre alten Bootsführer wahrgenommen hatte. Kurz darauf meldeten Bekannte, die ursprünglich gemeinsam mit dem 35-Jährigen unterwegs gewesen waren, den Mann als vermisst. Die Wasserschutzpolizei machte das Boot gegen 23.30 Uhr ausfindig, nahm den 35-Jährigen fest und brachte ihn sowie das Boot in Sicherheit. Eine von den Einsatzkräften durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Gewahrsam kam der 35-Jährige auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.