Junge von Tram mitgeschleift

Nr. 1655

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Weißensee alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 14.30 Uhr die Hand eines elfjährigen Jungen beim Versuch, die Tür einer Straßenbahn der Linie M4 an einer Haltestelle in der Berliner Allee für einen Freund aufzuhalten, eingeklemmt worden sein. Das Kind sei in der Folge gestürzt und rund 20 Meter mitgeschleift worden. Er zog sich Hautabschürfungen und Hämatome zu und kam wegen des Verdachts eines Schädel-Hirn-Traumas zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Bahnverkehr war bis etwa 15 Uhr eingestellt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).