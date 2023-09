Überfall mit Machete

Nr. 1654

Gestern Morgen wurde in Wedding ein Mann durch eine Machete verletzt. Gegen 8 Uhr sollen zwei Unbekannte den 33-Jährigen am Leopoldplatz zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert haben. Als der Mann sich weigerte, soll ihn einer der beiden mit der Machete angegriffen haben. Anschließend soll das Duo in unbekannte Richtung geflohen sein, offenbar ohne Beute. Durch den Schlag mit der Machete zog sich der 33-Jährige eine Schnittverletzung am Arm zu. Alarmierte Rettungskräfte versorgten ihn zunächst am Ort und brachten ihn dann in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.