Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1651

Bei einem Verkehrsunfall in Baumschulenweg wurde gestern am späten Abend eine Motorradfahrerin verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Autofahrer gegen 22 Uhr die Kiefholzstraße in Richtung Dammweg. Beim Linksabbiegen in die Baumschulenstraße soll er die 69 Jahre alte Motorradfahrerin übersehen haben, die auf der Kiefholzstraße in der Gegenrichtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß beider auf der Kreuzung zog sich die 69-Jährige eine Verletzung am Arm zu. Sie wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Baumschulenstraße musste zwischen Kiefholzstraße und Frauenlobstraße für etwa 20 Minuten für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).