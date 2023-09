Mann durch Messerstiche verletzt

Nr. 1650

Heute früh kam es in Kreuzberg zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Messerstiche. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen wurde ein Mann im Alter von 37 Jahren von einer bislang unbekannten Person gegen 4.15 Uhr im Görlitzer Park angesprochen und zur Herausgabe seines Basecaps aufgefordert. Als der 37-Jährige die Abgabe seiner Kopfbedeckung verweigerte, soll der mutmaßliche Täter mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben. Anschließend entkam der Angreifer unerkannt. Ein Passant, der den verletzten Mann in der Wiener Straße antraf, alarmierte die Polizei. Die Polizeibeamten übernahmen die Erstversorgung des Verletzten, der durch den Angriff zwei Stichverletzungen am Oberkörper erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert und anschließend stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll nach jetzigem Stand nicht bestehen. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) geführt.