Fußgänger bei Verkehrsunfall mit Radfahrer verletzt

Nr. 1649

Bei einem Verkehrsunfall in Schöneberg wurde gestern Abend ein Fußgänger verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 17-Jährige gegen 19.30 Uhr in einem Baustellenbereich in der Grunewaldstraße auf dem mittleren Fahrstreifen von einem unbekannten Radfahrer angefahren worden sein, der vom Bayerischen Platz kommend nach rechts in die Grunewaldstraße eingebogen war. Der Radfahrer sei über den Fuß des 17-Jährigen gefahren, so dass beide stürzten. Alarmierte Rettungskräfte brachten den am Bein verletzten Fußgänger in ein Krankenhaus. Der Radfahrer soll sich unmittelbar nach dem Sturz vom Unfallort entfernt haben, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).