Festnahme nach mutmaßlichem Einbruchsversuch in ein Imbisslokal

Nr. 1647

In der vergangenen Nacht haben Einsatzkräfte in Wedding einen jungen Mann festgenommen, der versucht haben soll, in einen Imbiss einzubrechen. Der 28-jährige Inhaber des Lokals in der Badstraße, der zufällig am Ort war, alarmierte gegen 2.20 Uhr die Polizei. Er hatte offenbar beobachtet, wie der 20-Jährige versuchte, die Ladentür aufzubrechen. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen am Tatort fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord).