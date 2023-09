Nr. 1644

Gestern Abend wurden in Hellersdorf bei einer Auseinandersetzung unter zwei Jugendlichen in einem Bus mehrere Fahrgäste durch Reizgas verletzt. Eine Zeugin alarmierte gegen 19.50 Uhr die Polizei zur Haltestelle Linderhofstraße, als ein zunächst verbaler Streit im Bus der Linie 195 eskalierte und Reizgas zum Einsatz gekommen sein soll. Alarmierte Rettungskräfte versorgten mehrere Fahrgäste mit Augen- und Atemwegsreizungen am Ort, zwei Verletzte kamen in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Die Jugendlichen konnten unerkannt entkommen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.