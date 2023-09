Mann zeigt Hitlergruß und beleidigt Polizisten

Nr. 1643

In Charlottenburg soll gestern Nachmittag ein Mann den Hitlergruß gezeigt und zwei Polizisten beleidigt haben. Gegen 16.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, wo sich ein 56-jähriger Mann auf dem Gehweg vor dem Eingang niedergelassen und mehrere Passanten angepöbelt haben soll. Die Einsatzkräfte forderten den Mann zum Verlassen der Örtlichkeit auf und führten ihn in Richtung Tauentzienstraße. Dabei zeigte der Mann den Hitlergruß, pöbelte weiter und beleidigte zwei Beamte. Die Einsatzkräfte stellten in einer Polizeidienststelle die Identität des 56-Jährigen fest und führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von rund 0,9 Promille ergab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatschutz des Landeskriminalamts.