Mann beraubt und verletzt

Nr. 1641

In Friedrichshain soll gestern Abend ein Mann angegriffen und beraubt worden sein. Der 29-Jährige war gegen 18.50 Uhr in der Boxhagener Straße unterwegs, als ihn ein 38-Jähriger zunächst mit einer Bierflasche und später mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Angreifer die Herausgabe von Geld gefordert haben, das der 29-Jährige ihm angeblich schuldete. Außerdem soll der mutmaßliche Räuber das Smartphone des 29-Jährigen an sich genommen haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 29-Jährigen mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige musste sich erkennungsdienstlich behandeln lassen und wurde für weitere Ermittlungen an ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt.