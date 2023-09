Vermutlich alkoholisierter Motorrollerfahrer bei Zusammenprall mit Auto verletzt

Nr. 1640

Gestern Abend wurde in Britz der Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 60-Jährige gegen 18.15 Uhr den Britzer Damm in Richtung Hermannstraße. Auf Höhe der Bürgerstraße soll er das Überholverbot missachtet und dadurch mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengeprallt sein. Dabei zog sich der 60-Jährige, bei dem Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, Verletzungen am Kopf und am Rumpf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Auch eine Blutalkoholuntersuchung wurde angeordnet. Der 37-jährige Autofahrer blieb unverletzt, seine 35-jährige hochschwangere Beifahrerin kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).