Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt – Mutmaßlicher Verursacher flüchtet

Nr. 1639

Bei einem Verkehrsunfall in Neukölln wurde gestern Mittag eine Fahrerin eines Kleinkraftrades verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein noch unbekannter Autofahrer gegen 13.40 Uhr den Dammweg in Richtung Plänterwald. Beim Linksabbiegen in die Aronsstraße soll er die Vorfahrt der 62 Jahre alten, auf dem Dammweg entgegenkommenden Fahrerin eines Kleinkraftrades missachtet haben. Die 62-Jährige kam beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu Fall und zog sich Verletzungen an Arm, Bein, Kopf sowie am Oberkörper zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).