Mit überhöhter Geschwindigkeit auf Gehweg gefahren - Festnahme

Nr. 1638

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden nach Wittenau alarmiert. Gegen 15.20 Uhr soll ein 49-jähriger Mann mit einem grauen Seat Alhambra auf der Hermsdorfer Straße unterwegs gewesen sein. An der Straßensperrung Hermdorfer Straße/Rue Georges Vellerey soll der Fahrer auf den Gehweg gewechselt und diesen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befahren haben. Während der rasanten Fahrt soll es unter anderem beinahe zu einem Zusammenstoß mit einer 38-jährigen Frau sowie ihren beiden Kleinkindern im Alter von zwei und sechs Jahren gekommen sein. Anschließend habe der Fahrer den Wagen nach rechts auf die Fahrbahn gelenkt, eine Baustellenabsperrung überfahren und eine Laterne beschädigt. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte stellten den Tatverdächtigen wenig später beim Parken seines Wagens an der Hermsdorfer Straße/Cyclopstraße fest. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Die Einsatzkräfte brachten ihn in ein Polizeigewahrsam, aus dem er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung später wieder gegen durfte, und beschlagnahmten dessen Führerschein und Wagen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).