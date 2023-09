Radfahrer bei Verkehrsunfall mit Sprinter verletzt

Nr. 1636

Gestern Nachmittag ereignete sich in Weißensee ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 46-jähriger Mann gegen 17 Uhr mit einem Mercedes-Sprinter die Gustav-Adolf-Straße befahren haben, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und einen Baum streifte. Dadurch habe sich das rechte Vorderrad gelöst, der Fahrer soll in der Folge nach links gelenkt haben. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 30-jährigen Radfahrer, bevor der Sprinter gegen einen weiteren Baum fuhr und dort zum Stehen kam. Der Radfahrer erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes und des Rumpfes. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Atemalkoholmessung bei dem Sprinterfahrer ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Er zog sich Verletzungen im Schulterbereich zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).