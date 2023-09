Schüsse bei Auseinandersetzung in einem Lokal

Nr. 1635

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen einer Auseinandersetzung in einer Lokalität im Ortsteil Wilhelmstadt alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen ungefähr zehn Personen gegen 17.30 Uhr in einer Bar an der Wilhelmstraße in Streit geraten sein. Aus der verbalen Auseinandersetzung habe sich eine Schlägerei entwickelt, in deren Verlauf mehrere Schüsse aus einer mutmaßlich scharfen Schusswaffe abgefeuert worden sein sollen. Ein Projektil traf einen zufällig vorbeifahrenden Pkw. Die Beteiligten flüchteten noch vor Eintreffen der Kräfte vom Tatort. Die Insassen des beschädigten Wagens blieben unverletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.