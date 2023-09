Motorradfahrer fährt gegen alkoholisierten Fußgänger

Nr. 1630

Nach einem Verkehrsunfall in Moabit mussten in der vergangenen Nacht zwei Männer ins Krankenhaus gebracht werden. Wie bisherige Ermittlungen ergaben, fuhr ein 31 Jahre alter Mann gegen 22 Uhr mit seinem Motorrad auf der Stromstraße in Richtung Putlitzstraße. Laut Aussagen mehrerer Zeugen soll der Mann bei grün zeigender Ampel geradeaus in die Kreuzung Stromstraße/Birkenstraße/Putlitzstraße eingefahren sein und dann abgebremst haben, weil ein 38-Jähriger bei Rot die Putzlitzstraße von rechts nach links überquerte. Der Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß mit dem Fußgänger jedoch nicht mehr verhindern und stürzte. Der 31-Jährige kam mit Verletzungen an den Beinen, am Rücken und Nacken zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fußgänger zog sich bei dem Unfall eine Platzwunde am Kopf und Abschürfungen an den Beinen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er ebenfalls stationär verblieb. Da bei ihm der Verdacht bestand, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde er im Krankenhaus einem freiwilligen Test unterzogen. Dieser ergab einen Wert von etwa 2,8 Promille. Auch der Motorradfahrer stimmte einem Test zu. Sein Wert lag bei 0 Promille. Die Ermittlungen zu dem Unfall führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).