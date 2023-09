Mit Macheten angegriffen und verletzt

Nr. 1627

Ein Mann griff gestern Abend in Marzahn einen anderen Mann mit Macheten an und verletzte ihn. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 27-Jährige den 39-Jährigen gegen 19.45 Uhr auf einem Platz an der Marzahner Promenade mit zwei Macheten attackiert und mit diesen mehrfach auf Kopf, Rumpf und Beine des Angegriffenen geschlagen haben. Der 39-Jährige konnte sich durch Flucht vor weiteren Angriffen retten. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige setzte sich hingegen auf eine Parkbank in der Nähe des Tatortes. Polizisten nahmen ihn dort fest. Bei ihm fanden sie zwei Macheten, die er in einer Tasche verwahrt hatte, und beschlagnahmten diese. Eine Atemalkoholüberprüfung bei dem mutmaßlichen Angreifer ergab einen Wert von rund drei Promille. Anschließend brachten sie ihn in ein Krankenhaus, wo er dem diensthabenden Psychiater vorgestellt wurde. Dieser veranlasste eine stationäre Aufnahme des 27-Jährigen. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).