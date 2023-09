Säugling und zweijähriges Kind im Krankenhaus

Nr. 1626

Bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf wurden gestern Morgen ein zweijähriges Kind und ein Säugling verletzt, die sich mit ihrer Mutter in einem BVG-Bus der Linie 122 befanden. Dem bisherigen Ermittlungsstand und Aussagen zufolge befuhr der von einem 43-jährigen Fahrer gesteuerte Bus gegen 8.30 Uhr die dreispurige Ollenhauerstraße in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Platz auf dem rechten Sonderfahrstreifen. Auf dem mittleren Fahrstreifen war eine 52-Jährige mit ihrem Pkw in derselben Richtung unterwegs. Auf Höhe eines Autohauses soll die Frau dann plötzlich und ohne zu blinken vor dem Bus nach rechts auf das Gelände des Betriebes abgebogen sein und den Bus dabei geschnitten haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, soll der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchgeführt haben. Dadurch wurden im Bus ein zweijähriges Kind und ein in einem Kinderwagen liegender Säugling verletzt. Beide kamen zusammen mit ihrer 30 Jahre alten Mutter in ein Krankenhaus. Die Mutter blieb unverletzt. Während der Säugling zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus blieb, konnte das zweijährige Kind die Klinik bereits wieder verlassen. Der Busfahrer stand deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse, trug aber keine Verletzungen davon. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).