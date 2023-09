Festnahme nach mutmaßlichem Einbruch in ein Restaurant

Nr. 1623

Gestern Nacht nahmen Einsatzkräfte in Wittenau zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Restaurant fest. Gegen 2 Uhr wurden Anwohner auf das Geschehen in dem Lokal am Eichborndamm aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen die zwei mutmaßlichen Einbrecher im Alter von 19 und 28 Jahren noch im Objekt fest. Der 28-Jährige leistete dabei erheblichen Widerstand, indem er sich unter anderem an einer zerstörten Glastür festhielt, wobei er selbst und vier Einsatzkräfte verletzt wurden. Rettungskräfte brachten ihn wegen seiner Schnittverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus; die Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen. Den 19-Jährigen brachten sie zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, aus dem er später wieder entlassen wurde. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord).