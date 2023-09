Mutmaßlicher Dieb im Parkhaus festgenommen

Nr. 1621

Gestern Nachmittag wurde in Tiergarten ein Mann festgenommen, der offenbar in zwei Autos eingedrungen war und daraus Gegenstände entwendet hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Mitarbeiter eines Parkhauses in der Budapester Straße den 28-jährigen Tatverdächtigen dabei, wie dieser gegen 15.30 Uhr in zwei Autos eindrang. Die von ihm alarmierten Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest. Er wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt, die in diesem Fall weiter ermittelt.