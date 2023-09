Volksverhetzung und Beleidigung am Badestrand

Nr. 1620

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Nachmittag in Tegel eine Frau fest. Zeugen alarmierten die Polizei gegen 15.30 Uhr zu einer Badestelle an der Straße Flughafensee. Dort soll eine 45-Jährige mehrere mutmaßlich volksverhetzende Ausrufe getätigt und gezielt einen 33-jährigen Badegast beleidigt haben. Die Einsatzkräfte trafen die alkoholisierte Tatverdächtige am Badestrand an, nahmen sie fest und brachten sie zur Blutentnahme und zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Eine zuvor durchgeführte freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte sie die Polizeidienststelle wieder verlassen. Sie muss sich nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Beleidigung verantworten. Die Ermittlungen dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.