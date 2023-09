Jugendlicher von Maskierten niedergeschlagen

Nr. 1619

Gestern Abend soll in Hellersdorf ein Jugendlicher von einer Gruppe Maskierter niedergeschlagen worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 14-Jährige gegen 20 Uhr auf einer Freifläche im Bereich Louis-Lewin-Straße/Wurzener Straße/Torgauer Straße unterwegs, als ihn mehrere Unbekannte an der Schulter gepackt und herumgerissen haben sollen. Anschließend soll der Jugendliche durch einen Faustschlag ins Gesicht zu Boden gegangen sein und kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben. Als er wieder zu sich kam, soll er eine Gruppe von vier bis sechs maskierten Personen bemerkt haben, die vom Ort flüchtete. Der Jugendliche wurde unter anderem am Kopf verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt das zuständige Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost).